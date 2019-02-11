Öğretmenler için özel eğitim kursu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan "uzman öğretici" açığını kapatmak amacıyla Türkiye genelinde yaklaşık 500 öğretmene, sertifika alarak istihdam edilmelerine olanak sağlayacak kurs programı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce destek eğitimi uygulayan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "uzman öğretici" ihtiyacını karşılamak üzere "Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu" gerçekleştirildi.



487 ÖĞRETMEN KATILDI

Ankara'da yaklaşık bir ay süren kurs programına, Türkiye genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan 487 öğretmen katıldı. Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olan sınıf öğretmenliği, okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu öğretmenler, verilecek sertifikayla, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destek eğitimi uygulayan özel eğitim okullarında "uzman öğretici" unvanıyla görev yapabilecek. Bakanlıkça alandaki mezun sayısı takip edilerek, ihtiyaç doğrultusunda bu kursların açılmasına devam edilecek. AA



FASLI KARDEŞLERİNE İNGİLİZCE ÖĞRETTİLER

SEV Amerikan Koleji'nin (SAC) öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Fas'ın Marakeş şehrindeki Sbiti Köyü'nde 4 gün boyunca, köy halkı tarafından yapılan halk eğitim merkezinin inşaatında çalıştı. SAC öğrencileri ayrıca her gün köy çocuklarına gruplar halinde farklı aktivitelerle İngilizce öğrenmelerine destek oldu. Faslı çocuklar Türk ağabey ve ablalarından öğrendikleriyle ilkkez İngilizce konuştu. Çocuklar yolda yerel bir rehberi durdurarak "Biliyor musun bugün ilk defa İngilizce konuşabildim" dedi. SABAH