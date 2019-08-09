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Son dakika haberi: sonuçları açıklandı! 2019 Sözleşmeli öğretmen MEB sorgulama ekranı

Büyük bir merakla beklenilen 2019 sözleşmeli öğretmen MEB tarafından son dakika olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında tercihler geçtiğimiz günlerde sona ererken, konuya yönelik sorgulamalar ise artış göstermişti. Bakanlık bünyesinde çalışmanın hayaline sahip on binlerce aday, sabah saatlerinden itibaren '2019 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyordu. Bakan Ziya Selçuk'un da katılımı ile, sözleşmeli öğretmen son dakika olarak açıklandı. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından MEB atama ekranı ile sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları sorgulama işlemini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 13:11
Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı! 2019 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları MEB sorgulama ekranı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında heyecanlı süreç bugün sona erdi. 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında tercihleri yapan adaylar, sözleşmeli öğretmen için beklemeye koyulmuştu. Bilindiği üzere, MEB tarafından sözleşmeli öğretmen için bugün işaret edilmişti. Nitekim, Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda bilgisayar kurasıyla tercihler tamamlandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, atamalarının gerçekleşip gerçekleşmediğini merak eden adaylar '2019 Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir?' sorusuna yanıt arayama başladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI HIZLI SORGULAMA EKRANI

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından son dakika MEB atama sayfası ile sözleşmeli öğretmen tercih ve atama sonuçları

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Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı! 2019 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları MEB sorgulama ekranı
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