Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı! 2019 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları MEB sorgulama ekranı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında heyecanlı süreç bugün sona erdi. 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında tercihleri yapan adaylar, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için beklemeye koyulmuştu. Bilindiği üzere, MEB tarafından sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları için bugün işaret edilmişti. Nitekim, Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda bilgisayar kurasıyla tercihler tamamlandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, atamalarının gerçekleşip gerçekleşmediğini merak eden adaylar '2019 Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir?' sorusuna yanıt arayama başladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI HIZLI SORGULAMA EKRANI

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından son dakika MEB atama sayfası ile sözleşmeli öğretmen tercih ve atama sonuçları