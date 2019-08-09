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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "20 Bin Öğretmen Atama Programı"na katıldı"

2019 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Bakan Selçuk'un da katılım gösterdiği törenle açıklandı. Yaşanan son dakika gelişmesinin akabinde ise '2019 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusunun yanıtı en çok arananlar arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından MEB sorgulama sayfası ile 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Atama Programı'na 20 Bin öğretmenin katıldığını açıkaldı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "20 Bin Öğretmen Atama Programı"na katıldı"
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