KYK yurt başvuruları sürüyor... 2019 yılı E devlet ile KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK yurt başvuruları üniversite kayıt döneminde olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Özellikle şehir dışında okumaya gidecek olan öğrenciler gözlerini KYK yurt ve burs başvurularına çevirmiş durumda. Öğrenciler yurt imkanından yararlanmak için başvuruların nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları 26 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki E devlet ile 2019 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

KYK yurt başvuruları 19 Ağustos tarihinde başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları 26 Ağustos tarihinde sona erecek. KYK yurt başvuru sürecine dair merak edilen tüm detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.