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soruları ve cevapları yayımlandı mı? ile 2019 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2019, 3 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce aday öğrencinin katılımı ile gerçekleşen sınavın ardından, 2019 YÖKDİL soru ve cevapları ile cevap anahtarının adaylar ile paylaşılacağı tarih merak konusu oldu. Bu bağlamda adayların en çok araştırdığı soruların başında ve cevapları ne zaman yayımlanacak geliyor. Sınav esnasında yaptığı işaretlemelerin doğru olup olmadığını teyit etmek amacıyla YÖKDİL soruları ve cevapları PDF’inin tarafından ne zaman paylaşılacağını beklemeye koyulan adayların merak ettiği tarih, ÖSYM’nin konuya ilişkin yapacağı açıklama ile belli olacak. İşte YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı sorusunun cevabı ve soruların paylaşılacağı tarih.

Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 09:21
YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM ile 2019 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM'nin YÖKDİL soru ve cevaplarını paylaşması ile birlikte adaylar, sınav kağıtlarını kontrol ederek sınavdan elde ettikleri sonucu tespit edebilecek. ÖSYM'nin yabancı dil bilgisini ölçme amacıyla uyguladığı sınavın soru ve cevaplarının paylaşılacağı tarih ise merak konusu. Bununla birlikte adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. İşte adayların konuya ilişkin merak ettiği detaylar…

YÖKDİL SORULARI NE ZAMAN PAYLAŞILACAK?

ÖSYM'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla sınav soruları ve cevaplarının hangi tarihte adaylar ile paylaşılacağına ilişkin net bir tarih yok. Soruların ve cevap anahtarının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken YÖKDİL sınav sonuçlarının da Kasım ayının son günlerinde adaylara duyurulacağı tahmin ediliyor. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açılacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan YÖKDİL'in sonuçlarının, Kasım ayının son haftasında, 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? YÖKDİL KAÇ SORU? YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
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