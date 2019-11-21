ÖSYM 2020 sınav takvimi PDF hızlı görüntüle! ALES, YÖKDİL, YKS, DGS, MSÜ, KPSS, TUS sınavı ne zaman yapılacak?

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM sınav takvimine çevrilmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre, ÖSYM 2020 sınav takvimi resmen açıklandı. Bilindiği üzere, Kaymakamlık, LGS, YKS, KPSS, eKPSS, DGS, ALES, TUS, MSÜ ve YÖKDİL tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun çalışma tempolarına şekil veriyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS ve KPSS olarak dikkatleri çekiyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım gerçekleştiriliyor.

2020 YKS ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, ilgili tarihlere yönelik detaylar paylaşılırken; üniversite sınavı kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ne zaman, hangi tarihte düzenleneceği aktarıldı. Peki, 2020 YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2020 ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;