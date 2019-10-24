LGS örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında, ilk örnek sorular kitapçığı MEB tarafımdan yayımlandı. Böylelikle, milyonlarca öğrencinin yanıtını aradığı '2020 LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, ODSGM sayfası üzerinden LGS sözel ve sayısal olmak üzere Ekim ayı örnek soru kitapçıklarını PDF olarak paylaştı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

2020 LGS ÖRNEK SORULAR HEMEN GÖRÜNTÜLE

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 2020 LGS Ekim ayı sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığına ulaşabilirsiniz.