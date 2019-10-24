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  • LGS örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!

örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!

MEB tarafından bugün yapılan açıklamada, 2020 Liselere Geçiş Sistemi sınav tarihi duyurulurken Ekim ayı için de sözel ve sayısal olmak üzere ilk soru kitapçığı da yayınlandı. Böylelikle, öğrencilerin sınava çalışmak için yanıtını aradığı '2020 yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. MEB, ODSGM üzerinden yaptığı açıklamada; 2020 LGS için sözel ve sayısal örnek soru kitapçığını öğrencilerin erişimine açtı. LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı soruya yer verildi. İşte, MEB ile 2020 Ekim ayı için LGS sayısal ve sözel örnek soruları...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 12:20
LGS örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında, ilk örnek sorular kitapçığı MEB tarafımdan yayımlandı. Böylelikle, milyonlarca öğrencinin yanıtını aradığı '2020 örnek soru kitapçığı yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, ODSGM sayfası üzerinden LGS sözel ve sayısal olmak üzere Ekim ayı örnek soru kitapçıklarını PDF olarak paylaştı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

2020 LGS ÖRNEK SORULAR HEMEN GÖRÜNTÜLE

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 2020 LGS Ekim ayı sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığına ulaşabilirsiniz.

LGS örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!
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LGS örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!
LGS örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!
LGS örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!
LGS örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!
LGS örnek sorular 2020 yayınlandı! Ekim ayı LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı burada!
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