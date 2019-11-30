KYK burslar hesaplara yattı mı? KYK duyurdu: 2019-2020 Burs kredi parası TC kimlik numarası sırasına göre ödenecek!

Yüz binlerce öğrenciyi doğrudan ilgilendiren 2019-2020 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk ödemeler de bu hafta başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, TC kimlik no sıralamasına göre burs ödeme tarihleri de kamuoyu ile paylaşılmıştı. Hâl böyle olunca da, devletin verdiği maddi imkândan yararlanmaya hak kazanan ve taahhütname aracılığıyla da onay işlemlerini yapan öğrenciler, dört gözle Ziraat Bankası'na ilk iki aya ilişkin ödemenin gelmesini bekliyordu.

2019-2020 KYK BURS PARASI YATTI MI?

Adayların yanıtını aradığı 'KYK kredi burs paraları hesaplara yattı mı?' sorusu geçtiğimiz günlerde YURTKUR'un açıklaması ile netleşti. Bu bağlamda, ilk ödemeler 27 Kasım tarihi itibari ile başladı ve devam ediyor.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BURS ÖDEME TARİHLERİ

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, TC kimlik numarasına göre 2019-2020 KYK burs ödeme tarihleri hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz detaylara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz