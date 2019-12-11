KYK kredi borçları silinecek mi, af gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları silinmesi hakkında açıklama!

Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği KYK borçları kapsamında Başkan Erdoğan tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Dünya İnsan Hakları Günü'ne özel katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, kamuoyunda oldukça geniş kesimi ilgilendiren öğrencisi kredisi borcu hakkında gelen soruyu da yanıtladı. Öğrencilerin lehine olacak bir adım atacaklarını duyuran Başkan Erdoğan, müjdeyi verdi.

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ, AF GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, kamuoyunda beklenti haline gelen KYK kredi borcu affı konusunda konusunda açıklama yapılmıştı. Bakan Albayrak, hükümet olarak borç affı konusunda yapılandırma yapacaklarını açıklamış ve birçok detayı paylaşmıştı. Peki, KYK borçları silinecek mi, af gelecek mi?

İşte, Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar eşliğinde konuya yönelik son bilgiler;