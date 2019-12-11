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kredi borçları silinecek mi, af gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları silinmesi hakkında açıklama!

Bir süredir gündemin öne çıkan konularından birisi olan kredi borçları hakkında Başkan Erdoğan tarafından flaş bir açıklama yapıldı. Bilindiği gibi, henüz ödemesini gerçekleştirmemiş olan milyonlar genç, KYK borcu hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediliyor. Devlet tarafından yükseköğrenim süresi boyunca sağlanan kredi desteği, mezun olunmasının ardından iki yıla kadar geciktirilebiliyor, ardından ise ödeme işlemleri taksitli veya peşin olarak gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da KYK borçları ile ilgili bir açıklama yapılmış, yapılandırma başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi verilmişti. Başkan Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte 'KYK borçları silinecek mi?' sorusuna yanıt verdi ve son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 14:35
KYK kredi borçları silinecek mi, af gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları silinmesi hakkında açıklama!

Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği borçları kapsamında Başkan Erdoğan tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Dünya İnsan Hakları Günü'ne özel katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, kamuoyunda oldukça geniş kesimi ilgilendiren öğrencisi kredisi borcu hakkında gelen soruyu da yanıtladı. Öğrencilerin lehine olacak bir adım atacaklarını duyuran Başkan Erdoğan, müjdeyi verdi.

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ, AF GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, kamuoyunda beklenti haline gelen KYK kredi borcu affı konusunda konusunda açıklama yapılmıştı. Bakan Albayrak, hükümet olarak affı konusunda yapılandırma yapacaklarını açıklamış ve birçok detayı paylaşmıştı. Peki, KYK borçları silinecek mi, af gelecek mi?

İşte, Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar eşliğinde konuya yönelik son bilgiler;

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KYK kredi borçları silinecek mi, af gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları silinmesi hakkında açıklama!
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