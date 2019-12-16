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geçme notu kaç? AÖF 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?

sınavları bu hafta sonu yapılıyor. Sınava katılım gösteren adaylar geçme notu kaç, sınav sonuçları açıklandı mı nasıl sorusuna yanıt arıyor. Eğitim hayatına açık üniversiteden devam eden öğrenciler sınav sonuçları için beklemeye başladı. 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Peki kaç? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2019 ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 16.12.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 08:51
AÖF geçme notu kaç? AÖF 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?

On binlerce öğrenci 14-15 Aralık'ta sınavlarına giriyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan okuyan adaylar geçme notunu ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Sınav sonuçları e-Kampüs sistemi üzerinden sorgulanacak. Peki kaç? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2019 ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI? DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

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AÖF geçme notu kaç? AÖF 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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