Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlarında ter döktü. İki ayrı günde gerçekleştirilen oturumların ardından AÖF soru ve cevapları ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişiminin ne zaman açılacağını araştırıyor. Zira öğrenciler, soru ve cevap anahtarından yola çıkarak sınavdan alacakları not ile ilgili bir ön bilgiye sahip olabiliyor. Bu bağlamda AÖF güz dönemi sınavlarının hemen ardından öğrenciler için gündem maddesi “AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?” oldu. Soru kitapçıklarının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler AÖF soruları hakkında bilgi alabilecek, soruların cevaplarını görüntüleyebilecek. Soru ve cevapların erişime açılacağı tarihi merakla araştıran öğrenciler için bu sorunun yanıtını cevaplandırdık.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:25
AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

soru ve cevapları yayımlandı mı? 14-15 Aralık 2019 tarihlerinden gerçekleştirilen AÖF sınav oturumlarının ardından Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Sınav sonuçları açıklanmadan önce sınavda yaptıkları işaretlemelerden yola çıkarak sınav notunu tespit etmek isteyen ve AÖF geçme notunun üzerinden bir puan elde edip edemediğini öğrenmeye çalışan öğrenciler, büyük bir ilgiyle "AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen AÖF vize sınavlarının ardından "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini alırken sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merakla araştırılan bir başka konu ise AÖF soru ve cevaplarının ne zaman öğrenciler ile paylaşılacağı. Haberimizden detaylarından AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih bilgisini edinebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN