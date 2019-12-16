AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? 14-15 Aralık 2019 tarihlerinden gerçekleştirilen AÖF sınav oturumlarının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Sınav sonuçları açıklanmadan önce sınavda yaptıkları işaretlemelerden yola çıkarak sınav notunu tespit etmek isteyen ve AÖF geçme notunun üzerinden bir puan elde edip edemediğini öğrenmeye çalışan öğrenciler, büyük bir ilgiyle "AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen AÖF vize sınavlarının ardından "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini alırken sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merakla araştırılan bir başka konu ise AÖF soru ve cevaplarının ne zaman öğrenciler ile paylaşılacağı. Haberimizden detaylarından AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih bilgisini edinebilirsiniz.

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