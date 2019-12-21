Okul hakkında son dakika haberi: Doğa Koleji'nde imzalar atılıyor, durum netleşti! Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı!

Kamuoyunda bir süredir gündemde olan Doğa Koleji'ndeki maaş krizi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği gib, öğretmenlerin 4 aydır maaş alamaması neticesinde eğitim öğretim aksarken; veliler de bu durumdan oldukça rahatsızdı. Öyle ki, kurumun Ataşehir'de bulunan genel merkezinde protestolar da yapılmıştı. Binlerce veli ve süreç hakkında bilgi edinmeye çalışan vatandaşlar da 'Doğa Koleji'nde son durum ne?' sorusu ile o günden bu yana konuya yönelik fikir sahibi olmaya çalışıyor.

BAKAN SELÇUK DÜN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı Doğa Koleji hakkında Bakan Ziya Selçuk tarafından dün önemli bir açıklama yapıldı. Selçuk, Bakanlık olarak süreci hassasiyetle takip ettiklerini belirtirken, kamu kaynaklarıyla bir çözüm planı olmadıklarını aktardı. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'nin satışı hakkındaki son durum hakkında da 'Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz' sözlerini kullandı.

DOĞA KOLEJİ'NİN YENİ SAHİBİ İTÜ VAKFI OLDU!

İTÜ'nün resmi Twitter hesabından da dün akşam saatlerinde bir açıklama yapılırken; İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji ile yürüttüğü müzakerelerdeki son durum hakkında bilgi verilmişti. Bugün öğle saatlerinde edinilen bilgiye göre ise, kurumun İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi. Öte yandan, İTÜ'den de yeni bir açıklama yapıldı.

İşte, son dakika haberinin detayları;