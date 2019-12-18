Web TV Haber Doğa Koleji krizi nasıl çözülecek? Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

Doğa Koleji krizi nasıl çözülecek? Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

18.12.2019 | 19:11

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ''Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'nde görevli öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinledi, bakanlığın çalışmalarını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı, o görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'Sonlandırma işleminin yapılması halinde öğretmenlerimizin çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağı açık. Dersinin başında olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Yakın bir süre içerisinde satış yönüde bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri de alıyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup kamu kaynakları ile şirket kurtarma planımız olmadığını ifade etmek isteriz. Yeni okul açılırken mali teminat zorunluluğu getirilecek.''

KOLEJİN YAKLAŞIK 80 BİN ÖĞRENCİSİ BULUNUYOR
Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor. Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün çocukları Doğa Koleji'nde okuyan velileri temsilen gelen grubu kabulünün ardından bir açıklama yapacağını söylemişti. Milli Eğitim Bakanlığı da, 7 Aralık'ta maaş krizine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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