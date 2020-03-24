EBA TV CANLI YAYIN İZLE: Uzaktan eğitim hangi kanalda? TRT EBA TV frekans nasıl ayarlanır? EBA öğrenci giriş ile şifre alma ekranı

Uzaktan eğitimde ikinci gün heyecanı yaşanıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersin ardından, Türkiye'de online ve uzaktan eğitim süreci dün itibarı ile başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kendilerini ilgilendiren kanallarda derslerini canlı bir şekilde izleyerek takip etti. Bunun için, MEB'in geliştirdiği Eğitim Bilişim (EBA) sisteminden yararlanıldı.

İlk günde derslerini takip edemeyen öğrenciler, ikinci günde bir sıkıntı yaşamamak için EBA giriş şifresi alma ve yeni hesap oluşturma hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ile tekrar saatleri hakkında bilgi edinmek için eba.gov.tr giriş ekranı üzerinden öğrenci şifresi almak ve yeni hesap oluşturmak gerekiyor. Dün frekans ayarını yapamayanlar için ise TRT EBA TV frekans bilgileri bir kez daha paylaşıldı. Peki, TRT EBA TV hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir? EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise ders programı nereden görüntülenir? Dersler saat kaçta başlıyor ve tekrar saatleri ne zaman? Yayın akışı, canlı izleme ekranı, ders programı ve EBA'ya dair bütün merak edilen detaylar haberimizde!

EBA GİRİŞ EKRANI İLE ŞİFRE ALMA VE YENİ HESAP OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Henüz EBA şifresi alma ve hesabı oluşturma işlemlerini yapmayan öğrenciler, uzaktan eğitim sürecine katılım gösterebilmek için tek kullanımlık veya kalıcı şifre almaları gerekiyor. Bunun için, eba.gov.tr'ye giriş sağlanması lazım. Adım adım EBA öğrenci giriş ekranı ile şifre alma, yeni hesap oluşturma için izlemeniz gerekenler;

Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

Açıköğretim öğrencileri EBA'ya ve EBA Ders'e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders'e giriş yapabilirler.

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE! UYDUDAN VE TÜRKSAT EBA TV FREKANS AYARLARI 2020

Uydudan veya Türksat üzerinden krulum yapacak olanlar için, EBA TV frekans bilgileri MEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, TRT EBA TV internetten de canlı izlenebilecek.

İşte, ders programı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı;