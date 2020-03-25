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TRT canlı izle! 25 Mart TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise dersleri ve frekans ayarları

canlı yayını başlıyor Corona virüsü nedeniyle ilk kez başlanan uygulamasının üçüncü günündeyiz. Uzaktan eğitimin ana omurgasını oluşturan TRT EBA TV canlı yayını ile tüm öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise ders anlatımlarını takip edecekler. Televizyon ekranlarından uzak olduğu için EBA TV frekans ayarlama işlemini yapmayan ya da üzerinden uzaktan eğitim derslerini takip etmek isteyen öğrenciler, TRT EBA TV canlı yayın linki ve EBA TV internet yayını giriş sayfasını araştırıyorlar. Bunun yanında, EBA TV ile koordineli çalışan EBA internet sitesi girişi için öğrenci şifre alma ve hesap oluşturma işlemi adımları, bugün de merak konusu oldu. Peki, EBA TV hangi kanalda ve uydudan, üzerinden frekans ayarları nasıl yapılır? Haberimizden, EBA TV HD linkine ulaşabilir, , 2020 uydu ve Türksat frekans ayarları hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, uzaktan eğitim TRT EBA TV canlı yayın izleme ekranı...

Giriş Tarihi: 25.3.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 09:08 ABONE OL
TRT EBA TV canlı izle! 25 Mart TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim dersleri canlı yayın izle ve frekans ayarları

Tüm Türkiye'de, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde , ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde tüm dersler, bir süre modeli ile TRT canlı yayını üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden devam edecek. Pazartesi günü başlanan uygulama ile öğrenciler, TRT EBA TV canlı izleme ekranı aracılığı ile, anlatılan dersleri takip edecekler. Her ne kadar üçüncü günde de olsak, henüz TRT EBA TV frekans ayarlama işlemini tamamlamamış öğrenciler bulunuyor. Sorun değil! Uzaktan eğitim için ihtiyacınız olan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanalı canlı izleme ekranlarının tümü haberimizde yer alıyor! İlk dersten itibaren tüm canlı yayınlar habermizden takip ediliyor.

TRT EBA TV ! 25 MART İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE LİSE DERSLERİ İZLE

İlköğretim, ortaöğretim ve lise dersleri için TRT EBA TV 3 farklı kanaldan hizmet veriyor. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan canlı yayın yapılıyor. . Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, TRT EBA TV internetten de canlı izlenebiliyor.

İşte, ders programı, yayın akışı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı;

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TRT EBA TV canlı izle! 25 Mart TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim dersleri canlı yayın izle ve frekans ayarları
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