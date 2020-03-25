TRT EBA TV canlı izle! 25 Mart TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim dersleri canlı yayın izle ve frekans ayarları

Tüm Türkiye'de, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde , ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde tüm dersler, bir süre uzaktan eğitim modeli ile TRT EBA TV canlı yayını üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden devam edecek. Pazartesi günü başlanan uygulama ile öğrenciler, TRT EBA TV canlı izleme ekranı aracılığı ile, anlatılan dersleri takip edecekler. Her ne kadar üçüncü günde de olsak, henüz TÜRKSAT TRT EBA TV frekans ayarlama işlemini tamamlamamış öğrenciler bulunuyor. Sorun değil! Uzaktan eğitim için ihtiyacınız olan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanalı canlı izleme ekranlarının tümü haberimizde yer alıyor! İlk dersten itibaren tüm canlı yayınlar habermizden takip ediliyor.

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 25 MART İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE LİSE DERSLERİ İZLE

İlköğretim, ortaöğretim ve lise dersleri için TRT EBA TV 3 farklı kanaldan hizmet veriyor. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan canlı yayın yapılıyor. . Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, TRT EBA TV internetten de canlı izlenebiliyor.

İşte, ders programı, yayın akışı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı;