Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi nasıl yapılacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk takvimi açıkladı!

Bütün bir dönemin değil, kısmi ve hızlandırılmış eğitim süreci olarak bilinen telafi eğitiminin nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların tatil olduğu süre içerisinde telafi eğitimi yapılmayacağını belirterek detaylı açıklamalarda bulundu. Resmi açıklamaları yakından takip eden milyonlarca öğrenci ve velisi; telafi eğitim sürecine ilişkin tüm bilgileri detaylı olarak öğrenmek istiyor. Buna göre; telafiği eğtiimi nedir, nasıl yapılacak?

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs nedeniyle eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile kabul edildi. Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim süreci oluyor.

Telafi eğitime ilişkin takvim netleşti mi?

Takvim değişken. Durum değiştikçe takvimi de değiştiriyoruz. Telafi eğitiminin her yaş grubu için her bölge için ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili süreci planladık.

İşte detaylar...