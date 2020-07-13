LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile 2020 LGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile 2020 sorgulama nasıl yapılır?

2020 için en kritik haftaya girildi. Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınava katılım sağlayan öğrenciler, için heyecan dolu bekleyiş içerisinde. Öğrenciler, MEB tarafından yapılacak olan 'LGS sınav sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyor. Bu noktada, MEB tarafından da bir açıklama yapıldı ve sonuçlarının açıklanma tarihi ile nereden ilan edileceği duyuruldu. Peki, 2020 LGS sonuçları sonuçları ne zaman, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? İşte, LGS sonuçları MEB sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:09 Son Güncelleme: 13.7.2020 14:10 ABONE OL
LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB 2020 LGS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yeni hafta ile beraber açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınava katılım gösteren yüz binlerce öğrenci, için MEB'den gelecek açıklamayı bekliyor. Zira, öğrencilerin iyi bir lise hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri 2020 LGS sonuçları neticesinde belli olacak. Bu noktada, MEB tarafından bir açıklama yapıldı ve LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ile sınav sonucu sorgulama ekranı hakkında bilgi verildi.

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MEB SORGULAMA EKRANI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sınav sonuçları bu hafta açıklanacak ve sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak?

İşte, o tarih ve MEB sorgulama ekranı;

LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB 2020 LGS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www..gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS sonuçlarının açıklanacağı saat bilgisi ise bulunmuyor.

PUAN HESAPLAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB 2020 LGS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB 2020 LGS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

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LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB ile 2020 LGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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