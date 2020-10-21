Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 5. ve 9. Sınıflar ne zaman okula gidecek, 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıfların açılacağı tarih belli oldu mu?

Son dakika haberler… Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime geçiş sürecinde okula başlayacakları tarihi merak ederken "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile verilmiş oldu. Yüz yüze eğitime geçişte üçüncü adım olarak 5. Ve 9. Sınıf düzeyinde eğitim gören öğrenciler olarak bildirildi. Peki, Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5. Ve 9. Sınıflar okula ne zaman gidecek, Ortaokullar, liseler ve 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar ne zaman açılacak? İşte son dakika haberinin detayları…

DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası eğitimle ilgili verilen kararı da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 5. Ve 9. Sınıfların yüz yüze eğitime Kasım ayında belirlenen tarihte geçişinin sağlanacağı duyurulurken vatandaşlar "Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak, 5. Ve 9. Sınıflar okula ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt arıyor…

İşte o açıklamanın detayları…