Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze sınav açıklaması! Katılım puanı ile karne değerlendirmesi... Katılım puanı nedir?

Katılım puanı, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Bugün de açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu ve katılım puanı ile ilgili önemli ifadelere yer verdi. Peki, karneler için değerlendirme kriteri olacak olan katılım puanı nedir? İşte, Bakan Selçuk'un yüz yüze sınavlar ve katılım puanı hakkında açıklaması...

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimi, ders konularını öğrencilere yüklemek için değil öğrencileri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı olarak geleceğe hazırlamak için verdiklerini belirtti. Sınavların da öğrencilerin bu bilgileri ne kadar aldığını ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapıldığını kaydeden Selçuk, "Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar" dedi.