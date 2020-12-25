Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze sınav açıklaması! Sınavlar ertelendi: İlkokul, ortaokul ve lisede karne dağıtımı olmayacak | Video

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu. Sosyal medya aracılığıyla bir paylaşım yapan Bakan Ziya Selçuk, karne notları ve katılım puanı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.