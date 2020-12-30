İnsanlık yararına teknolojiye ödül yağdı

NUN Okulları ortaokul öğrencilerinden oluşan OKKA teknoloji takımının görme fonksiyonunu tamamen ya da kısmen yitirmiş çocukların, Braille alfabesini kolayca öğrenmelerini sağlamayı hedefledikleri projelerine bir ödül de Başakşehir Living Lab'den geldi. Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab işbirliği ile düzenlenen ve yenilikçi projelerin değerlendirildiği 7'nci İnovasyon Yarışması'nda ortaokul kategorisinde katılım sağlayan OKKA teknoloji takımı "Görmüyorum Deme, Klavyemi Dene" projesi ile 500 proje arasından finale kalarak 3'üncülük kazandı. Teknoloji ve oyunlaştırmayı bir arada kullanmaya imkân sağlayan çalışma geçtiğimiz aylarda Teknofest 2020, sosyal inovasyon kategorisinde final etabına kalarak yarışmayı 827 takım arasından 4'üncü olarak tamamlamıştı.Öğrenme çağının başında olan görme engelli çocukların ve ilk kez Braille alfabesini öğrenmeye başlayan bireylerin yaşadığı zorlukların önüne geçmek üzere yola çıkan NUN Okulları öğrencileri geliştirdikleri 3D modelleme ile baskı aldığı Braille alfabesini bir klavyeye monte ederek aşamalı şekilde harf ve kelimeleri öğreten bir oyun kodladı. Öğrenci oyuna başlamadan önce tuşlara bastığında harfleri ve rakamları dokunarak hissedebileceği gibi, bu harf ve rakamlara karşılık gelen sesleri de dinleyebiliyor. Oyunda öğrenciye rastgele bir harf ya da rakam seslendirilip, öğrenciden duyduğu harf ya da rakama karşılık gelen doğru tuşa basması bekleniyor. Tasarlanan oyun ile doğru tuşa basan öğrencinin oyuna devam etmesi, yanlış tuşa basan öğrencinin ise doğrusunu öğrenmesi ve tekrar denemesi teşvik ediliyor.