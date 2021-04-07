1'den 100'e Kadar Roma Rakamları Ve Tarih Yazma! Roma (romen) Rakamları Nasıl Yazılır? İşte Konu Anlatımı!

Günümüzde genel olarak kitaplarda tarih yazma konusunda rastlanan Roma rakamları konu anlatımı ile de vatandaşların gündeminde yerini alabiliyor. Kullanışsız olmasıyla uygulama alanı oldukça kısıtlı olan bu sayısal sistem özellikle de büyük sayıların yazımındaki yetersizliği ile önemini yitirmiştir. Ancak yine de birçok kişi rastladığı bu sayıların okunuşu ve yazılışına dair detayları merak ederek "Roma rakamları nasıl yazılır?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırıyor. İşte 1'den 100'e kadar romen (Roma) rakamları konu anlatımı…

ROMA RAKAMLARI NASIL YAZILIR?

Roma rakamları yazımı sırasında aynı harf 3'ten fazla tekrar edilmemelidir. Bu kapsamda ise 4, 9, 40, 90, 400 ve 900 sayılarının diğerlerinden farklı olarak kendilerine has sembolleri bulunmaktadır.

Dört rakamının yazım kuralı aslında roma rakamlarının nasıl yazıldığını açıklar niteliktedir. Rakam yazılır ve rakamın soluna yazılan rakamlar ilk rakamdan çıkarılarak o rakamın değeri bulunur. Kafa karıştırıcı olan bu sistem öğrenildiğinde elbette basitleşir.

Yani dört rakamı roma rakamlarında "IV" şekliyle ifade edilir. Beşten bir çıkarılarak dört bulunur ve sonuç olarak dört elde edilmiş olunur.

Roma rakamları yazılışı

IV ----> 4

IX ----> 9

XL ----> 40

XC ----> 90

CD ----> 400

CM ----> 900

Yine bu kurallar göz önüne alındığından yazılabilecek karakter sayısı açısından en uzun sayının 3888 (MMMDCCCLXXXVIII) olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Roma rakamlarında M'den büyük bir rakam olmadığı için bu kural 1000'den sonraki sayılarda kuralın bozulmasına sebep olur.

Bu sayısal sistemde genel olarak 100'den büyük sayılarda karışıklıklar meydana gelmektedir.

Roma rakamları ile tarih yazma:

XlX KAÇINCI YÜZYIL?

En çok rastlanan romen rakamlarından biri de XlX olarak karşımıza çıkıyor. "Roma rakamları rakamların yan yana getirilerek ve değerleri toplanarak yazılarak çevrilir" kuralı göz önüne alınırsa 10 rakamını temsil eden "X" ve 9 rakamını temsil eden "lX" yanyana geldiğinde toplamları olan 19 sayısını ifade etmektedir.

20'YE KADAR ROMEN RAKAMLARI

Roma rakamları tablosu ile aşağıda 20'ye kadarki rakamların romen rakamları ile karşılığını görebilirsiniz.

1 I

2 II

3 III

4 IV

5 V

6 VI

7 VII

8 VIII

9 IX

10 X

11 XI

12 XII

13 XIII

14 XIV

15 XV

16 XVI

17 XVII

18 XVIII

19 XIX

20 XX

ROMEN RAKAMLARI KONU ANLATIMI

Roma rakamları rakamların yan yana getirilerek ve değerleri toplanarak yazılması kuralı ile bilinmektedir.

Örnek vermek gerekirse; 1 rakamı "l", 2 rakamı "ll", 3 rakamı "lll" şeklinde ifade edilirken aynı rakamın üçten fazla yan yana gelmeyeceği kuralı ile 4 rakamı "IV" şeklinde ifade edilmektedir.

1'DEN 100'E KADAR ROMA RAKAMLARI

1 I

2 II

3 III

4 IV

5 V

6 VI

7 VII

8 VIII

9 IX

10 X

11 XI

12 XII

13 XIII

14 XIV

15 XV

16 XVI

17 XVII

18 XVIII

19 XIX

20 XX

21 XXI

22 XXII

23 XXIII

24 XXIV

25 XXV

26 XXVI

27 XXVII

28 XXVIII

29 XXIX

30 XXX

31 XXXI

32 XXXII

33 XXXIII

34 XXXIV

35 XXXV

36 XXXVI

37 XXXVII

38 XXXVIII

39 XXXIX

40 XL

41 XLI

42 XLII

43 XLIII

44 XLIV

45 XLV

46 XLVI

47 XLVII

48 XLVIII

49 XLIX

50 L

51 LI

52 LII

53 LIII

54 LIV

55 LV

56 LVI

57 LVII

58 LVIII

59 LIX

60 LX

61 LXI

62 LXII

63 LXIII

64 LXIV

65 LXV

66 LXVI

67 LXVII

68 LXVIII

69 LXIX

70 LXX

71 LXXI

72 LXXII

73 LXXIII

74 LXXIV

75 LXXV

76 LXXVI

77 LXXVII

78 LXXVIII

79 LXXIX

80 LXXX

81 LXXXI

82 LXXXII

83 LXXXIII

84 LXXXIV

85 LXXXV

86 LXXXVI

87 LXXXVII

88 LXXXVIII

89 LXXXIX

90 XC

91 XCI

92 XCII

93 XCIII

94 XCIV

95 XCV

96 XCVI

97 XCVII

98 XCVIII

99 XCIX

100 C

Roma Rakamlarında Hangisinin Karşılığı Yoktur?

Roma rakamlarında "0" rakamının bir karşılığı bulunmamaktadır.