Günlük hayatta sıkça kullanılan sözcükler arasında yer alan kalp eş anlamlısı sorgulamaları başladı. Vücuttaki en değerli ve önemli organlar arasında yer almasının dışında genellikle soyut ve mecazi anlamda kullanılan kalp kelimesinin pek çok eş anlamı bulunmaktadır. Dilimize Arapça'dan gelen bir kelime olarak bilinen ve orijinal yazılımı kalb olan kalp eş anlamlısı nedir? İşte Kalp Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

KALP EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Kalp eş anlamlısı yürek kelimesidir. Hem soyut hem de anatomik olarak kullanılmakla birlikte her iki kelime de sıkça kullanılır. İlk anlamı; organ olarak bilinen ve göğüs boşluğunda bulunan, kan akışını düzenleyen hayati organdır. Mecazi anlamı olarak ise; sevgi, aşk, gönül, duygu ve his anlamlarını taşımaktadır.

KALP KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜKLER

Kalp eş anlamlısı yürek kelimesidir. Yürek başta olmak üzere; gönül, hatır, duygu, his, sevgi, aşk gibi mecazi anlamlar gelmektedir.

Kalp ya da yürek; özel bir çizgili kastan oluşan, içi boş ve kendiliğinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir pompa olarak anatomik şekilde adlandırılır.