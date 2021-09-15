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Giriş Tarihi: 15.9.2021 15:56 Son Güncelleme: 15.9.2021 15:56

Kalp Eş AnlamlısıKalp Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kalp Eş Anlamlısı – Kalp Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimize Arapça’dan geçen kalp eş anlamlısı merak edilmeye başlandı. Genel olarak soyut anlamı ile kullanılan bu kelimenin pek çok anlamdaşı bulunmaktadır. Bilindiği üzere bir kelimenin eş anlamı olması demek; yazılışları ve okunuşları farklı, anlamlarının ise aynı olması demektir. Öte yandan kalp kelimesi anlam olarak; kalp kası olarak bilinen özel bir tip çizgili kastan oluşan, içi boş, kendiliğinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir pompa olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda; Türk Dil Kurumu’na göre; kalp eş anlamlısı nedir? İşte Kalp Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatta sıkça kullanılan sözcükler arasında yer alan kalp eş anlamlısı sorgulamaları başladı. Vücuttaki en değerli ve önemli organlar arasında yer almasının dışında genellikle soyut ve mecazi anlamda kullanılan kalp kelimesinin pek çok eş anlamı bulunmaktadır. Dilimize Arapça'dan gelen bir kelime olarak bilinen ve orijinal yazılımı kalb olan kalp eş anlamlısı nedir? İşte Kalp Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

KALP EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Kalp eş anlamlısı yürek kelimesidir. Hem soyut hem de anatomik olarak kullanılmakla birlikte her iki kelime de sıkça kullanılır. İlk anlamı; organ olarak bilinen ve göğüs boşluğunda bulunan, kan akışını düzenleyen hayati organdır. Mecazi anlamı olarak ise; sevgi, aşk, gönül, duygu ve his anlamlarını taşımaktadır.

KALP KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜKLER

Kalp eş anlamlısı yürek kelimesidir. Yürek başta olmak üzere; gönül, hatır, duygu, his, sevgi, aşk gibi mecazi anlamlar gelmektedir.

Kalp ya da yürek; özel bir çizgili kastan oluşan, içi boş ve kendiliğinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir pompa olarak anatomik şekilde adlandırılır.

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Kalp Eş Anlamlısı – Kalp Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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