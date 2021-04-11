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Giriş Tarihi: 11.4.2021 13:16

Eş Anlamlısı Nedir? İşte Fayda Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Fayda Eş Anlamlısı Nedir? İşte Fayda Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçe’de birçok kelimenin eş anlamlısı bulunduğu gibi Kelimesinin Eş Anlamlısı da gün içerisinde birçok vatandaş tarafından araştırma konusu haline geliyor. Arapça kökenli olan bu kelime ’na göre; yarar anlamını taşırken bu kelimenin anlamdaşı olan sözcük merak ediliyor. Gün içerisinde çokça kez karşımıza çıkan bu kelimenin yazılışı farklı olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan sözcükle de kullanıldığı biliniyor. Bu noktada Fayda Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Fayda Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan o sözcük…

Bir varlık veya eylemi ifade eden yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelimeler birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan fayda kelimesinin eş anlamlısı bu kapsamda araştırılan kelimeler arasında yerini alıyor. "Faydanın Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıt aramaya devam ederken bu kelimenin birden fazla anlamdaşının olduğu da biliniyor. İşte fayda kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Dil bilgisi dersleri esnasında rastlanılan anlamdaş yanı eş anlamlı kelimeler hayatın birçok alanında da kullanılmaktadır. Türkçe kelimelerin eş anlamlıları genellikle yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler; klasik tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime grupları olarak tanımlanabilir.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Fayda"dır. Fayda kelimesi Arapça kökenli iken Türkçe dilinde ise bir eş anlamlısı bulunmaktadır.

FAYDA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Fayda kelimesinin eş anlamlıları

  1. Yarar

FAYDA NE DEMEK?

Fayda kelimesinin Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre "Yarar" olarak tanımlanmaktadır.

FAYDA KELİMESİNİ İÇEREN İFADELER

Kış mevsiminde C vitamini tüketmek vücuda çok faydalıdır.

Bu iş için ne kadar çabalasa da fayda etmedi.

Bunu yaparsan sana faydam dokunabilir.

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Fayda Eş Anlamlısı Nedir? İşte Fayda Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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