Orta Asya neresi, coğrafi özellikleri nelerdir? Orta Asya'da yer alan ülkeler nelerdir?

Asya Kıtası'nın belirli bir kısmını ifade eden Orta Asya terimi, 1843 yılında Prusyalı yer bilimci Alexandar Von Humboldt tarafından kullanılmıştır. Denizlere kapalı olan Orta Asya bölgesi Semerkand ve Kaşgar gibi tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmaktaydı. Ticari malların ve fikirlerin diğer ülkelere yayılmasını sağlamıştır. Orta Asya bölgesi dağlar, bozkırlar ve çöllerle çevrilmiştir ve topraklarında hayvancılığın kökenleri uzun yıllara dayanmaktadır.

ORTA ASYA NERESİ?

Yüzyıllarca var olan göçebe topluluklar Orta Asya bölgesinde belirleyici olmuştur. Göçebe topluluklar 16.yüzyıldan sonra yerini yerleşik topluluklara bırakmıştır. Tarihi İpek yolunun Orta Asya topraklarından geçmesi yerleşik hayata geçen toplulukların güçlenmesine ve gelişmesine neden oldu. Orta Asya neresi? sorusunun dar ve geniş anlamlı iki cevabı bulunmaktadır. Orta Asya sınırları, dar anlamda; Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan oluşan beş ülkeyi tanımlamaktadır. Orta Asya sınırları; geniş anlamda Orta Asya ise; Pakistan'ın kuzeyi, Afganistan, Çin'in batısı (Tibet ve Doğu Türkistan), Rusya'nın bir kısmı, Kuzeydoğu İran ve Moğolistan'ı içeren bölgeyi tanımlamaktadır. Denizlere kapalı olan bu bölgeler Semerkand ve Kaşgar gibi tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmaktaydı. Orta Asya tarih boyunca; ticari ürünlerin, insanların ve fikirlerin Batı, Doğu, Güney Asya ve Avrupa'ya yayılmasının ana noktası olmuştur.

ORTA ASYA ÜLKELERİ VE ORTA ASYA HARİTASI

Orta Asya ülkeleri ve Orta Asya haritası internet üzerinden araştırılmaktadır. Türklerin anayurdu olarak adlandırılan Orta Asya ülkeleri; dar ve geniş anlamda olmak üzere iki farklı bölgeyi kapsamaktadır. İşte Orta Asya haritasına göre Orta Asya ülkeleri…

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ı; geniş anlamda ise Pakistan'ın kuzeyi, Afganistan, Çin'in batısı (Tibet ve Doğu Türkistan), Rusya'nın bir kısmı, Kuzeydoğu İran ve Moğolistan Orta Asya ülkeleridir.

ORTA ASYA COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Türk halklarının anayurdu olan Orta Asya dar anlamda Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ı; geniş anlamda Pakistan'ın kuzeyi, Afganistan, Çin'in batısı (Tibet ve Doğu Türkistan), Rusya'nın bir kısmı, Kuzeydoğu İran ve Moğolistan'ı içeren bölgeyi tanımlamaktadır. Orta Türk halklarının anayurdu olan Orta Asya coğrafi özellikleri merak edilmektedir. İşte Orta Asya coğrafi özellikleri: