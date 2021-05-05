İmkan Eş Anlamlısı Nedir? İmkanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Güzel Türkçe'mizde bulunan ve iletişim kurmamızda etkin rol oynayan kelimelerin tür ve anlam bakımından karşılığı olan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri bulunmaktadır. Okullarda eğitim-öğretim yaşamını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde kon u olarak öğretilirken, bu bilgiler yine öğrencilerin karşısına okul yazılı - sözlü sınavları ile merkezi olarak yapılan lise ve üniversite girişi sınavlarının Türkçe testinde soru olarak çıkabilmektedir. Bunun yanında günlük yaşamda kullandığımız yazma ve konuşma dillerinde anlatımı sadeleştirmek, çeşitlendirmek ve kelime tekrarlarına düşmemek adına en önemli yardımcımızdır. Öte yandan okuduğu- haber, makale, dergi, kitap ve daha nice dijital ya da basılı kaynakta, en basitinden bulmaca çözerken imkan kelimesiyle karşılaşanlar, İmkanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak adına "İmkan Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu üzerinden yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile İmkan Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve daha net anlaşılabilmesi için örnekli açıklamaları şöyle…

İMKAN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

İmkan kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri

Şart

Durum

Olanak

olarak yer almaktadır.

Türkçe'de içerisinde imkan sözcüğü bulunan kurallı ve anlamlı bir cümlede, imkanın yerine yukarıda yer alan kelimeler koyulduğunda, cümledeki anlam ve tür hiçbir şekilde değişmeyecektir.

İMKAN NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında Arapça kökenli imkan sözcüğünün isim türündeki anlamları şu şekilde açıklanmıştır.

Anlam 1: Faydalanılan en müsait durum, olanak, şart olarak açıklanmaktadır.

Buna Hüseyin Cahit Yalçın'ın eserinde bulunan

"Bunu bizden gizlemelerinin imkânı var mıdır?"

ifadesi örnek olarak gösterilebilmektedir.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

Türk Dil Kurumu (TDK) ata sözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan içerisinde imkan kelimesi geçen deyim örnekleri ve anlamları şöyle;

Deyim: imkân vermek

Anlamı: Herhangi bir şeye veya kimseye olanak vermek anlamına gelmektedir.

Örnek: "Nasıl boş bulunup o gazeteci kızın resmini çekmesine imkân verdi?" - A. İlhan

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;