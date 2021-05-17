Son dakika | MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu. İşte MEB'in normalleşme süreci ile ilgili son dakika uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim kararı

Son dakika haberi... Bugün itibarıyla tam kapanma dönemi sona erdi ve kademeli normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim arasında gidip gelen pandemi koşulları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi vaka sayısına göre açılıp kapanan okullarla ilgili de yeni normalleşmenin ilk aşamasına ilişkin son dakika kararları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

