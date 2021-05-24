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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:16 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:16

Eş Anlamlısı Nedir? Hakimin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakimin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

kelimesinin eş anlamlısı eğitim - öğretim hayatında karşımıza çıkacağı gibi gündelik yaşamda da çıkabilmektedir. Kelimelerin herkes tarafından bilinen asıl ifadelerinin yanı sıra tür ve anlam gibi pek çok bakımdan aynı karşılığı veren anlamdaşları (eş anlamlıları) bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi olan Hakim’in eş anlamlısı olan sözcük merak edenler tarafından Hakim Eş Anlamlısı Nedir? şeklindeki soruyla araştırılıyor. Hakim Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve kelimenin tüm özellikleri.

Eğitim - öğretim yapılan kurumlardaki Türkçe derslerinde konusu olan ve yalnızca eğitim alanında değil, gündelik yaşamda da en basit olarak bulmaca sorularında karşımıza çıkan eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerin çoğu zaman aynı şeyi ifade ettiği bilinmiyor. Anlamdaşı (eş anlamlısı) merak edilen kelimelere örnek verecek olursak bunlardan birisi de Hakim sözcüğüdür. Hakim Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcüğü bilmeyen, öğrenmek isteyen veya bilgilerini tazelemek isteyenler Hakim Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor.

HAKİM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

  • Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre Arapça kökenli olan Hakim kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı) sıfat türlerinde Bilge, Her şeyi bilen kelimeleridir.

HAKİM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR, NE DEMEK?

Arapça dilinden Türk diline geçen Hakim kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte bulunan sıfat ve isim türlerindeki anlamları örnekleriyle beraber şöyle;

Cümlede sıfat görevinde kullanıldığında Hakim kelimesinin şu anlamlara gelmektedir;

  • Egemenliğini yürüten
  • buyruğunu yürüten
  • sözünü geçiren
  • egemen

Cümle içerisinde kullanımı

"Arkasında yavaş fakat çok hâkim bir ses işitmişti." - Aka Gündüz

Hakim kelimesi yine sıfat görevinde cümle içerisinde kullanıldığında

  • başta gelen
  • başta olan
  • baskın çıkan.

anlamlarına da gelmektedir.

Anlamlı bir cümle kurulduğunda, söz konusu cümle içerisinde sıfat görevinde bulunan Hakim kelimesi,

  • Duygu, davranış gibi konularda kendisini kontrol edebilen kimseler içinde kullanılabilmektedir.

Bu anlama örnek olarak

"Bir kere sinirlerine bu kadar hâkim oyuncu görmedim." - Haldun Taner

Sözü verilebilir.

  • Hakim kelimesinin bir diğer sıfat göreviyle kullanılışında "Yüksekten bir yeri bütün olarak gören" anlamına da sahip olabilmektedir.

ÖRNEK:

Denize hâkim bir köşk.

  • Hakim kelimesi tek başına da anlam ifade edebildiğinden hukuk mesleği alanında Yargıç unvanına da anlamdaşlık göstermektedir.

ÖRNEK

"Bir hâkimin çok ciddi, bir satıcının çok mültefit, bir askerin çok otoriter olması meslekleri icabıdır." - Mehmet Kaplan

  • Tüm bu anlamlara ek olarak cümle içerisinde sıfat olarak kullanıldığında "baskın" anlamına da gelmektedir.

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Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakimin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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