Hakim Eş Anlamlısı – Hakim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eğitim - öğretim yapılan kurumlardaki Türkçe derslerinde konusu olan ve yalnızca eğitim alanında değil, gündelik yaşamda da en basit olarak bulmaca sorularında karşımıza çıkan eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerin çoğu zaman aynı şeyi ifade ettiği bilinmiyor. Anlamdaşı (eş anlamlısı) merak edilen kelimelere örnek verecek olursak bunlardan birisi de Hakim sözcüğüdür. Hakim Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcüğü bilmeyen, öğrenmek isteyen veya bilgilerini tazelemek isteyenler Hakim Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor.

HAKİM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre Arapça kökenli olan Hakim kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı) sıfat türlerinde Bilge, Her şeyi bilen kelimeleridir.

HAKİM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR, NE DEMEK?

Arapça dilinden Türk diline geçen Hakim kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte bulunan sıfat ve isim türlerindeki anlamları örnekleriyle beraber şöyle;

Cümlede sıfat görevinde kullanıldığında Hakim kelimesinin şu anlamlara gelmektedir;

Egemenliğini yürüten

buyruğunu yürüten

sözünü geçiren

egemen

Cümle içerisinde kullanımı

"Arkasında yavaş fakat çok hâkim bir ses işitmişti." - Aka Gündüz

Hakim kelimesi yine sıfat görevinde cümle içerisinde kullanıldığında

başta gelen

başta olan

baskın çıkan.

anlamlarına da gelmektedir.



Anlamlı bir cümle kurulduğunda, söz konusu cümle içerisinde sıfat görevinde bulunan Hakim kelimesi,

Duygu, davranış gibi konularda kendisini kontrol edebilen kimseler içinde kullanılabilmektedir.

Bu anlama örnek olarak

"Bir kere sinirlerine bu kadar hâkim oyuncu görmedim." - Haldun Taner

Sözü verilebilir.

Hakim kelimesinin bir diğer sıfat göreviyle kullanılışında "Yüksekten bir yeri bütün olarak gören" anlamına da sahip olabilmektedir.

ÖRNEK:

Denize hâkim bir köşk.

Hakim kelimesi tek başına da anlam ifade edebildiğinden hukuk mesleği alanında Yargıç unvanına da anlamdaşlık göstermektedir.

ÖRNEK

"Bir hâkimin çok ciddi, bir satıcının çok mültefit, bir askerin çok otoriter olması meslekleri icabıdır." - Mehmet Kaplan