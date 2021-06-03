Örnek Eş Anlamlısı Nedir? Örnek Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Örnek kelimesi, günlük hayatta en sık kullanılan sözcükler arasındaki yerini koruyor. Genel anlamda benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model anlamını taşıyan örnek eş anlamlısı olan sözcük merak ediliyor. Bu sebeple de "örnek" kelimesi eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Peki örnek eş anlamlısı nedir? İşte, örneğin eş anlamlısı olan sözcük

ÖRNEK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Örnek kelimesinin eş anlamlısı benzer sözcüğüdür.

ÖRNEK EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Örnek kelimesinin eş anlamlısı benzer, emsal, eş, model sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Örnek kelimesi bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal anlamına geliyor.

ÖRNEK KELİMESİ NE DEMEK? ÖRNEK KELİMESİ TDK ANLAMI

Örnek kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK'ye göre örnek kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model

- İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune

- Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil

- Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal

- Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma

- En iyi biçimde olan

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı