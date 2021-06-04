Telafi eğitimi için tüm Türkiye seferber oldu





SOSYAL VE FİZİKSEL BECERİLERE AĞIRLIK VERİLECEK:

Öğrencilerin akademik kayıplarının bir şekilde giderilebileceğini ancak sosyal ve fiziksel kayıplarının daha önemli olduğunu söyleyen Selçuk bu yaz bu kayıpları telafi etmeye ağırlık vereceklerini söyledi.