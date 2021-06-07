Uzmanlar LGS sınav sorularını değerlendirdi! LGS sonuçlarında sıralamayı hangi sorular belirleyecek?

ÖĞRENCİLERİ EN ÇOK HANGİ SORULAR TERLETTİ?

2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) genel olarak öğrencilerin sözel bölümde fazla zorlanmadığı bir sınav olarak değerlendirildi. Türkçe, inkilap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ile İngilizce sorularının tümü geçmiş yılların LGS sorularına göre daha kolay hazırlanmıştı. Ancak matematik soruları öğrencilerin en çok zorlandığı sorular oldu. Matematik sorularının neredeyse yarısı öğrencileri zorlayacak sorulardan oluştu. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak fen bilimlerinde de iki soru öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de zorladı. Peki öğrencileri en çok hangi sorular terletti? Hangi testten hangi soruları doğru yanıtlayanların sıralamaları yükselecek?

Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları ve Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve bölüm başkanları 2021-LGS sorularını değerlendirdi ve belirleyici olan soruların hangileri olduğunu şöyle sıraladı: