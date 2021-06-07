Uzmanlar LGS sınav sorularını değerlendirdi! LGS sonuçlarında sıralamayı hangi sorular belirleyecek?

Öğrencilerin heyecanla beklediği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) dün gerçekleştirildi. 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı LGS, koronavirüs tedbirleriyle yapılan sınav 973 yurtiçi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sabah erken saatlerden itibaren öğrenciler, aileleri ile birlikte sınavlara girecekleri okulun önüne geldi. Çocuklarından okul bahçesinin önünde ayrılan aileler çocuklarını başarı dilekleriyle sınava gönderdi. Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre salonlara alındı. 09.30'da başlayan sınav iki oturum halinde düzenlendi ve sınav 12.50'de sona erdi. Sınav sornasu uzmanlar soruları değerlendirdi. Hangi sorluar eleyici olacak? İşte uzmanların LGS sorulanına ilişkin görüşleri...
SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA
LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Her yıl Türkçe testinde çıkan, öğrencilerin süreyi yetiştirememekten yakındığı uzun paragraflı sorular bu kez matematik testinden geldi.
SIRALAMAYI HANGİ DERSLER BELİRLEYECEK?
Uzmanlar "Matematik dersinin uzun ve zaman alıcı sorulardan oluşması nedeniyle öğrenciler matematikte zorlanmıştır. Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Öğrencilerin sıralamalarını matematik ve fen bilimleri dersleri belirleyecektir" dedi.
ÖĞRENCİLERİ EN ÇOK HANGİ SORULAR TERLETTİ?
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) genel olarak öğrencilerin sözel bölümde fazla zorlanmadığı bir sınav olarak değerlendirildi. Türkçe, inkilap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ile İngilizce sorularının tümü geçmiş yılların LGS sorularına göre daha kolay hazırlanmıştı. Ancak matematik soruları öğrencilerin en çok zorlandığı sorular oldu. Matematik sorularının neredeyse yarısı öğrencileri zorlayacak sorulardan oluştu. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak fen bilimlerinde de iki soru öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de zorladı. Peki öğrencileri en çok hangi sorular terletti? Hangi testten hangi soruları doğru yanıtlayanların sıralamaları yükselecek?
Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları ve Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve bölüm başkanları 2021-LGS sorularını değerlendirdi ve belirleyici olan soruların hangileri olduğunu şöyle sıraladı:
MATEMATİK:
FEN BİLİMLERİ:
TÜRKÇE:
DİN KÜLTÜRÜ:
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:
İNGİLİZCE: