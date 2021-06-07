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Giriş Tarihi: 7.6.2021 10:39 Son Güncelleme: 7.6.2021 10:40

Uzmanlar sınav sorularını değerlendirdi! LGS sonuçlarında sıralamayı hangi sorular belirleyecek?

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Uzmanlar LGS sınav sorularını değerlendirdi! LGS sonuçlarında sıralamayı hangi sorular belirleyecek?
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1 milyonu aşkın öğrencini katılımı ile () 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda; , İnkılap Tarihi, , , ve Fen Bilimleri soruları yer aldı. Sınav sonrası; 'Sıralamayı hangi testler belirleyecek? sorusu ise mereka konusu oldu. Sınav sorularını değerlendiren uzmanlar konuya dair açıklamalarda bulundu. LGS sonuçlarında hangi testler belirleyici olacak? İşte detaylar...

Öğrencilerin heyecanla beklediği () dün gerçekleştirildi. 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı LGS, koronavirüs tedbirleriyle yapılan sınav 973 yurtiçi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sabah erken saatlerden itibaren öğrenciler, aileleri ile birlikte sınavlara girecekleri okulun önüne geldi. Çocuklarından okul bahçesinin önünde ayrılan aileler çocuklarını başarı dilekleriyle sınava gönderdi. Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre salonlara alındı. 09.30'da başlayan sınav iki oturum halinde düzenlendi ve sınav 12.50'de sona erdi. Sınav sornasu uzmanlar soruları değerlendirdi. Hangi sorluar eleyici olacak? İşte uzmanların LGS sorulanına ilişkin görüşleri...

SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA

30 Haziran'da açıklanacak. Her yıl testinde çıkan, öğrencilerin süreyi yetiştirememekten yakındığı uzun paragraflı sorular bu kez testinden geldi.

SIRALAMAYI HANGİ DERSLER BELİRLEYECEK?

Uzmanlar "Matematik dersinin uzun ve zaman alıcı sorulardan oluşması nedeniyle öğrenciler matematikte zorlanmıştır. Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Öğrencilerin sıralamalarını matematik ve fen bilimleri dersleri belirleyecektir" dedi.

ÖĞRENCİLERİ EN ÇOK HANGİ SORULAR TERLETTİ?

2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) genel olarak öğrencilerin sözel bölümde fazla zorlanmadığı bir sınav olarak değerlendirildi. Türkçe, ve Atatürkçülük, ve ahlak bilgisi soruları ile sorularının tümü geçmiş yılların LGS sorularına göre daha kolay hazırlanmıştı. Ancak matematik soruları öğrencilerin en çok zorlandığı sorular oldu. Matematik sorularının neredeyse yarısı öğrencileri zorlayacak sorulardan oluştu. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak fen bilimlerinde de iki soru öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de zorladı. Peki öğrencileri en çok hangi sorular terletti? Hangi testten hangi soruları doğru yanıtlayanların sıralamaları yükselecek?

Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları ve Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve bölüm başkanları 2021-LGS sorularını değerlendirdi ve belirleyici olan soruların hangileri olduğunu şöyle sıraladı:

MATEMATİK:

  • Sorularda yüksek çeldiricilerin yer aldığı ortamlara yaratılmıştır. Örneğin "birbirinden farklı, birden farklı" gibi ifadeler kullanılmıştır. Veri analiz sorularının dışında günlük hayat becerileri içeren soru tiplerinden uzaklaşılmış, matematiksel şekillere önem verilmiş, mantık muhakemenin ön plana çıktığı bir sınav hazırlanmıştır. 9 zor sorunun yer aldığı güçlük derecesi yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

  • MEB kazanımlarına uygun bir sınav hazırlanmış olmakla birlikte oldukça zorlayıcı bir sınav olmuş. Öğrencileri en çok zorlayan sorular A kitapçığı 12,13,15,16, ve 19'uncu sorulardır. Matematik soruları ile öğrencilerin işlem yapabilme ve analitik düşünme becerileri ölçülmek istenmiştir. Matematik sınavının oldukça zor olduğu ve sınavın genel belirleyicisi olduğu söylenebilir.

FEN BİLİMLERİ:

  • Günlük yaşamdan uzak, bilgi ve yoruma dayalı sorulardan oluşmuştur. 3 sorunun eleyici olduğu, diğer soruların beklenen düzeyde olduğunu söylenebilir.

  • Sınavın en zor sorusu A kitapçığı 15'inci sorudur. Bu sorunun çözümü oldukça uzun bir süre gerektirmektedir. 2'nci soru ise yeterince anlaşılır olmadığı için eleyici olacaktır. Orta zorluk derecesinde bir sınav olduğu söylenebilir.

TÜRKÇE:

  • MEB'in yaptığı açıklamaya uygun olarak dil bilgisi sorusu sorulmadığını ve metinlerin de kısaldığını görüyoruz. Ancak metinler kısalırken soruların zorluk derecesinin arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz.

  • TÜM sorular MEB kazanımlarına ve yayınlanmış örnek sorulara uygun hazırlanmış. Soruların önceki yıllardan farkı bu yıl görsel sorulara ve uzun paragraf sorularına yer verilmemiş olması. Dilbilgisi konuları müfredattan çıkarılmıştı. Yazım noktalama ve yazı türleri ile ilgili da soru da sorulmamış, ilk defa deyim sorulmuştur. A kitapçığı 20 ve 14'üncü sorular öğrencileri zorlamış.

DİN KÜLTÜRÜ:

  • Sorular müfredata uygun olup sınav okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşmuştur. Özellikle şıklar anlam açısından birbirine yakın ve uzun olduğu için dikkat gerektiren ve orta zorlukta bir sınav olarak değerlendirebiliriz.

  • A kitapçığı 9'uncu soru seçenekler birbirine yakın olduğu için öğrencileri zorlayabilir. Diğer sorular her öğrencinin yapabileceği düzeyde hazırlanmıştır. Sınavın geneli kolay olarak değerlendirilebilir.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:

  • Öğrencilerin tarihsel bilgi birikimini ve yorum gücünü ölçen sorulardan oluşmaktadır.

  • Ağırlıklı olarak MEB kazanımlarına ve örnek sorulara uygun olarak hazırlanmış. Örnek sorularda olduğu gibi bu yılki LGS harita yorumlama, okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerilerini içeren, orta zorluk düzeyinde bir sınav olarak değerlendirilebilir. Sınavın belirleyici soruları 4'üncü ve 9'uncu sorular olacaktır. 9'uncu soru 7'inci sınıf kazanımlarını içerdiği, 4'üncü soru ise çeldiricilerin yüksek olmasından kaynaklı olarak diğer sorulara göre biraz daha zorlayıcı olacaktır.

İNGİLİZCE:

  • Soruların oldukça anlaşılır ve net olduğu gözlemlenmiştir. Sınavda, öğrencilerin kelime bilgilerini ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verilmiştir. Hedef kelimelere çalışmış, yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyup soruları çözmüş olan öğrencilerin başarılı olmaları beklenmektedir.

  • Bütün sorular MEB kazanımlarına uygun ve yayınlanmış örnek sorulara benzer şekilde sorulmuş. Bugüne kadar ki sınavlara göre oldukça kolay bir sınav olduğu söylenebilir. Öğrencilerin en çok zorlanabileceği soru A kitapçığı 7'inci sorudur.

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Uzmanlar LGS sınav sorularını değerlendirdi! LGS sonuçlarında sıralamayı hangi sorular belirleyecek?
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