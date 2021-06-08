İnsanların birçoğu boş zamanlarını ya da günlük yaşantısının belirli saatlerini kitap okuyarak geçirmektedirler. Kitap okumak için ilk başta okunacak kitabın türünü belirlemek önemlidir. Böylece her insan kendi zevkine hitap eden kitabı okuyarak daha çok verim alabilir. Kitap türleri ve özellikleri nelerdir?

KİTAP TÜRLERİ NELERDİR?

Kitap okumak isteyen ya da kitap okumayı sevenler için birden çok farklı tarzda kitap türleri vardır. İnsanlar genellikle kendi zevkine göre kitap türünü seçerek kitap okumaya başlar. Korku, macera, fantastik ve bilim kurgu kitapları derken geçmişten günümüze kadar gelen birçok değişik kitap türleri bunlara örnektir. En çok okunan kitap türü nedir? Sorusunun yanıtını merak ediyorsanız, şu şekilde sıralayabiliriz:

Anı kitapları

Romanlar

Hikaye kitapları

Gezi kitapları

Şiir kitapları

Biyografi kitapları

Din kitapları

Bilgi kitapları

Çocuk kitapları

KİTAP TÜRLERİ KAÇA AYRILIR?

Kitap türlerinin belirli sayısı bulunmamaktadır. Sizler için bilinen kitap türlerini derledik:

Anı

Anlatı

Araştırma-İnceleme

Bilim

Biyografi

Çizgi Roman

Deneme

Edebiyat

Eğitim

Felsefe

Gençlik

Gezi

Hikaye

Hobi

İnceleme

İş Ekonomi - Hukuk

Kişisel Gelişim

Konuşmalar

Masal

Mektup

Mizah

Öykü

Polisiye

Psikoloji

Resimli Öykü

Roman

Sağlık

Sanat - Tasarım

Sanat- Müzik

Sinema Tarihi

Söyleşi

Şiir

Tarih

Yemek Kitapları

KİTAP TÜRLERİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kitap türleri ve anlamları için ayrıntılı konu anlatımı hazırladık.

Roman

Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne denir.

Anı kitapları

Yazar kendi yaşantısından örneklere yer vererek anlattığı yazı türüdür. Günlük yaşanılan olayların yazarın ağzından aktarılır.

Biyografi kitapları

Biyografi bir kişinin hayatını sunan edebiyat türüdür. Bu kitaplarda yazılanlar gerçek yaşanmışlıklar olduğundan etki oranı da bir hayli fazladır.

Hikaye kitapları

Bu kitap türü genellikle çocuklar için yazılır. Ayrıca eğlenceli kurguları bulunan kitaplardır. Sadece çocuklar için değil yetişkinler içinde yazılabilir.

Şiir kitapları

Adından da anlaşılacağı gibi kitabın tamamında şiirler yer alır. Şiirlerin konusu aşk, komedi, mahalle sohbeti vb. olabilmektedir. Bu kitap türü Türkiye'de oldukça çok vardır.

Bilgi kitapları

Bu kitap türü bilgi vermeyi amaçlar. Bir konu hakkında insanlara bilgi aşılar. Genellikle terim ifadeleri bulunur.

Çocuk kitapları

Çocukların gelişimini sağlamak, duygu ve düşüncelerini geliştirmek, zihinlerini daha yüksek noktaya çıkarabilmek gibi konuları ele alan kitap türleridir.

Gezi kitapları

Yazar gezip gördüğü yerleri eserlerinde yer verir. Bu tarz eserlerde betimleme ve doğallık yer alır. Yazar gördüğü güzellikleri ayrıntılı şekilde anlatabilir.

Din kitapları

Din hakkında bilinmesi gerekenler, doğru ya da yanlış yapılan şeyler, dinin gereklilikleri gibi konuları ele alan yazı türleridir.

KİTAP TÜRLERİ ÖRNEKLERİ

FANTASTİK KİTAPLAR

Alice Harikalar Diyarında (Lewis Carroll)

Peter Pan (J.M. Barrie)

Pinokyo (Carlo Colladi)

Oz Büyücüsü (Frank Baum)

MACERA KİTAPLARI

Esrarlı Ada (Jules Verne)

Yalnız Efe (Ömer Seyfettin)

Korkusuz Kaptanlar (Rudyard Kipling)

Talihsiz Serüvenler Dizisi (Lemony Snicket)

BİLİM-KURGU KİTAPLARI

20. yüzyılda Paris (Jules Verne)

Seçilmiş Kişi (Lois Lowry)

Frankenstein (Mary Shelly)

PSİKOLOJİK KİTAPLAR

Büyük Umutlar (Charles Dickens)

Fareler ve İnsanlar (John Steinbeck)

Kumarbaz (Dosteyevski)

Sol Ayağım (Christy Brown)

GENEL KÜLTÜR İÇİN HANGİ TÜR KİTAPLAR OKUNMALI?