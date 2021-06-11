Uzmanlar uyardı! YKS için depar zamanı





Son 4 yılın TYT ve AYT sorularını çözün. ALES sorularına, IB Programı sorularına göz atın. Çalışırken kusursuz ve sessiz ortamlarda çalışmayın, müzik dinleyerek ya da televizyon karşısında çalışmayın. Çünkü beynimiz koşullanır, sınavda aynı ortamı arar.