Ploşnik Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları - Ploşnik Savaşı'nın önemi nedir?

Birden fazla devletin Osmanlı'ya karşı ittifak kurarak çarpıştığı Ploşnik Savaşı hem tarihte hem savaşın yaşandığı yılda önemli bir yere sahiptir. Topliça Nehri çevresinde bulunanan bir alanda gerçekleştirilen savaşa Osmanlı İmparatorluğu tek başına katılmıştır. Mağlubiyetle sonuçlanan muharebe, yeni savaşlara kapı açmıştır. Peki, Ploşnik savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir, Ploşnik Savaşı hangi tarihte gerçekleştirilmiştir? İşte, savaşa dair merak edilen bilgiler…

PLOŞNİK SAVAŞI TARİHİ

Ploşnik Savaşı tarihi konusunda iki farklı bilgi kaynağı ve tarih bilgisi mevcuttur. Kaynaklardan birisi savaş yılını 1386 diğeri ise 1387 olarak belirtmektedir.

&NBSP;PLOŞNİK SAVAŞI ÖZETİ

Ploşnik Savaşı, Topliça Nehri çevresinde bulunan " Ploşnik" olarak bilinen bölgede yapılmıştır. Osmanlı Kuvvetleri'nin büyük bir yenilgi alması nedeniyle Ploşnik Bozgunu olarak bilinen bu savaş, Osmanlı Devleti'nin 1386 yılında ilk yenilgisi olarak da tarihe geçmiştir.

Osmanlı Devletinin Balkanlar'da aldığı ilk kritik yenilgi Ploşnik Savaşı'nda olmuştur. Ploşnik Savaşı Sırbistan'ın Güneydoğu bölgesinde Ürgüp mevkiinde yaşanmıştır. Bu savaşta Şahin Paşa Osmanlı Ordusu'na Şahin kumandanlık etmiştir.

Sırp-Boşnak karma ordusunu Prens Lazar Hrebeljanovic komuta ediyordu. Sırp-Boşnak karma ordusunun asker sayısı 30 binken Osmanlı Ordusu'nun asker sayısı 20 bin civarındaydı. Osmanlı Kuvvetlerinin kayıpları çok fazlaydı. Ordunun kaybı 13.000 civarında asker ve diğer maddi kayıplardan oluşuyordu.

PLOŞNİK SAVAŞI NEDENLERİ

Ploşnik Muhaberesi Osmanlı Ordusu ile Sırp-Boşnak karma ordusu arasında yaşanmıştır. Esas itibarıyla Ploşnik Savaşının Nedenleri şunlardır:

Bosna Krallığı, Hırvat ve Arnavut prenslikleri, Sırp Krallığı birlik olup, ittifak yaparak Osmanlı'ya karşı, baskın bir saldırı planladılar. Balkanlardaki bu gizli ittifak Osmanlı Kuvvetlerine karşı savaş için hazırlığa başlamıştı.

dönemde Osmanlı Padişahı Sultan Murad, Şahin Paşa'nın yönettiği bir kuvveti Bosna topraklarına akına göndermişti.

Osmanlı Ordusu ve kumandanı Şahin Paşa burada ittifak yapan Sırp-Bosna krallıklarının meydana getirdiği askeri kuvvetlerle karşılaşmış ve çarpışmıştır. Osmanlı kuvvetleri tarafından beklenmeyen bu durum karşısında Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, savaşı kaybederek büyük bir mağlubiyet almıştır.

Ploşnik Muhaberesi Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da aldığı ilk mağlubiyet olma özelliğine sahip.

Ploşnik Bozgunu, Balkan prenslerinin Osmanlılara karşı kazanma ve topraklarını geri alma umudunu yükseltmiştir. Psikoljik üstünlük, Balkan prenslerine geçmiştir.

PLOŞNİK SAVAŞI SONUÇLARI

Ploşnik Savaşındaki yenilginin kötü neticeleri oldu. Çünkü Hırvat, Macar ve Leh başta olmak üzere bütün Balkan kral ve prenslerinin Osmanlı karşısında cepheleşmelerine, ittifak halinde hareket etmelerine neden olmuştur. Ploşnik Savaşının sonuçlarını esas itibarıyla şöyle sıralayabiliriz:

Ploşnik Bozgunu, Balkanlar'daki devletlere cesaret ve özgüven kazandırmıştı.

Osmanlı Devleti'nin hiç beklemediği bu mağlubiyet, ilerlemesini/genişlemesini durdurmuştur.

Ploşnik savaşı sonrası Sırp-Boşnak zaferi başka bir savaşın da sebebi olmuştur.

1389 yılında yapılan 1. Kosova Savaşı'nın sebeplerinden birisi de bu savaş olmuştur.

Kosova Savaşı Osmanlı Devleti'nin büyük bir zafer elde etmesi ile neticelenmiştir.

PLOŞNİK SAVAŞI ÖNEMİ

Ploşnik Savaşı, Osmanlı Kuvvetlerinin büyük yenilgi almasına neden olsa da I. Kosova Savaşı'nın da sebebi olmuştur denilebilir. I. Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti'nin zaferi ile sonuçlanmıştır.