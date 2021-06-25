Uzmanlardan YKS’ye sayılı günler kala başarının ipuçları





3- DOĞRU ZAMAN YÖNETİMİ: Özellikle TYT'de her ders için ayrılması gereken sürenin unutulması sınavın yetişmemesine sebep olmaktadır.

ÇÖZÜM: Her ders için ne kadar zaman kullandığınızı deneme sınavlarından bilirsiniz. Bu süre dolduğunda o testten çıkın. Örneğin Türkçe 40-45 dk, sosyal 15, matematik 50-55 dk, fen 15 dk gibi.