Vakıf üniversitelerinin karneleri açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK
), vakıf üniversitelerine ait yıllık akademik, idari ve mali verilerin detaylı bir şekilde yer aldığı "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporu yayımlandı. İlki 2018'de yayımlanan raporun dördüncüsü, önceki yıllarda olduğu gibi sistemin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu. Rapora göre, vakıf yükseköğretim kurumlarının kütüphane için harcadıkları rakam bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında artış göstererek 100 milyon 619 bin 376 liraya ulaştı. Ancak yine de ulaşılan sayıların pek çok üniversitede yeterli bulunmadığı ve takip edildiği belirtildi. 2019-2020 yılı toplam Ar-Ge harcaması 740 milyon 389 bin 248 lira olan vakıf üniversitelerinin toplam iç kaynaklı Ar-Ge harcaması ise 309 milyon 829 bin 783 lira olarak tespit edildi.
BURSLU SAYISI ARTTI
YÖK tarafından önerilen kanun değişikliği ile vakıf yükseköğretim kurumlarının yükümlü oldukları ücretsiz öğrenci okutmalarına ilişkin asgari burs oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılmıştı. Bu kurumlarda, burslu okuma imkânına sahip öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik alınan kararın olumlu sonuçlar doğurmaya başladığı görüldü. Örneğin, bir vakıf üniversitesinde burslu öğrenci oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti. Bunu sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 33 orana sahip üniversiteler takip etti.