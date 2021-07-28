Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Üniversite tercihi yapacak öğrenciler dikkat!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini kaydetti.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından "Üniversite kapısını aralayan sevgili gençler" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Kendinizi gerçekleştireceğiniz, üreterek mutlu olacağınız mesleğin en doğru seçim olduğunu unutmayın. Liselerinizin kapısı tercih sürecinde destek için sizlere açık." ifadelerine yer verdi.