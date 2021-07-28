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Giriş Tarihi: 28.7.2021 12:26 Son Güncelleme: 28.7.2021 12:48

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Üniversite tercihi yapacak öğrenciler dikkat!

AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Üniversite tercihi yapacak öğrenciler dikkat!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini kaydetti.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından "Üniversite kapısını aralayan sevgili gençler" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Kendinizi gerçekleştireceğiniz, üreterek mutlu olacağınız mesleğin en doğru seçim olduğunu unutmayın. Liselerinizin kapısı tercih sürecinde destek için sizlere açık." ifadelerine yer verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Üniversite tercihi yapacak öğrenciler dikkat!
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