23 Nisan coşkusu 2 yıl sonra yeniden dışarıda

Pandemi nedeniyle iki yıldır okullarda ve sokaklarda kutlamaların yapılamadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Türkiye'nin 81 ilinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. 2020 ve 2021 yıllarında Kovid- 19 salgını nedeniyle okulların kapalı olması ve sosyal mesafe kuralları gereği 23 Nisan törenleri kısıtlı bir şekilde yapılmıştı. Programların çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uzaktan eğitim platformu EBA üzerinden gerçekleştirilmişti. Öğrenciler 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşamıştı. 6 Eylül 2021'de okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ve kesintisiz olarak devam etmesiyle bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102'nci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi öncesinde olduğu gibi geniş katılımlı etkinliklerle kutlanacak.2020 yılına kadar öğrenciler 23 Nisan'da bir günlüğüne temsilen devlet makamlarına oturuyordu. Yıllardır süregelen bu gelenek pandemi nedeniyle 2 yıl uygulanamadı. Bu yıl çocukların yeniden makam koltuklarına oturmaları bekleniyor.TBMM Başkanı Mustafa Şentop koltuğunu Genel Kurul Salonu'nda devredecek ve salonda çocukların yapacağı bir oturumu da Şentop'un makamına oturacak öğrenci yönetecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bu yıl 23 Nisan'da koltuğunu temsilen devredecek. TBMM bahçesi de 23 Nisan şenlikleri nedeniyle çocuk bahçesine dönüştürüldü. 1 hafta boyunca TBMM'de çocuklar için birbirinden ilginç etkinlikler düzenlenecek. Ebru, takı, tarım ve gök bilimi gibi alanlarda stantlar kurulacak. Oyun alanları ile çocuklar doyasıya eğlenecek. 23 Nisan Cumartesi günü 81 ilden gelen miniklerin katılımıyla "Türkiye'nin Çocukları" özel oturumu yapılacak. Pazar günü ise 39 ülkeden gelen 78 çocuk Genel Kurul'da olacak.