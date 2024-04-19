23 Nisan’da “yeşil bir bayram”! Pet şişeler oyuncaklara dönüştü

Maya Okulları öğrencilere çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla "Pet Journey" (pet şişenin yolculuğu) projesini uygulamaya almıştı. Bu kapsamda, 4. ve 5. sınıf öğrencileri ilk olarak geri dönüşüm için pet şişeleri toplayıp, okul içerisinde belirlenen noktalarda biriktirdi. Önce Öğretmen Vakfı'nın Maya Okulları iş birliği ile başlattığı proje, yenilikçi teknolojilerin eğitimde kullanımı konusunda önemli bir adım attı.
HEDİYELERLE BULUŞTULAR
Proje ile öğrencilere sürdürülebilirlik bilincinin aşılanması ve çevre dostu teknolojilerin eğitimde kullanımının gösterilmesi hedeflendi. Atık pet şişeler 3D yazıcı ile filamentine (termoplastik malzemelerin 3D yazıcılarda kullanılmak üzere özel olarak şekillendirilmiş hali) dönüştürüldü.
İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Bala İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uçar, Bala Belediyesi yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliğinde, 16 Nisan'da Beynam Emine Erişen İlk ve Ortaokulunda okuyan 125 öğrenci pet şişelerden elde edilen "rüzgar gülü" isimli oyuncakla buluştu.