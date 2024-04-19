23 Nisan’da “yeşil bir bayram”! Pet şişeler oyuncaklara dönüştü

Maya Okulları öğrencilere çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla "Pet Journey" (pet şişenin yolculuğu) projesini uygulamaya almıştı. Bu kapsamda, 4. ve 5. sınıf öğrencileri ilk olarak geri dönüşüm için pet şişeleri toplayıp, okul içerisinde belirlenen noktalarda biriktirdi. Önce Öğretmen Vakfı'nın Maya Okulları iş birliği ile başlattığı proje, yenilikçi teknolojilerin eğitimde kullanımı konusunda önemli bir adım attı.