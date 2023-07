47 üniversite ‘En iyi Gençler’ arasında

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE), dünyanın en iyi genç üniversitelerine yer verdiği "2023 Genç Üniversiteler Sıralaması" açıklandı. Listede Türkiye, 47 üniversite ile en çok temsil edilen ülke oldu. Sıralamada Koç ve Sabancı üniversiteleri ilk 100 içinde yer alırken, ilk 500'e toplam 20 Türk üniversitesi girdi. THE "Genç Üniversiteler Sıralaması" ile yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi üniversitelerini listeliyor. Listede yer alacak üniversiteler, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm misyonları açısından değerlendiriliyor. 5 ayrı alanra 13 kritere göre üniversitelerin değerlendirildiği sıralamanın zirvesinde Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi yer aldı. THE Küresel İlişkiler Şefi Phil Baty, dünyanın önde gelen üniversitelerinden bazılarının hem itibar için birkaç yüzyıla sahip olduklarını hatırlatarak, "Bu nedenle Times Higher Education'ın genç nesil üniversitelere ki bunlar arasında geleceğin Harvard ve Oxford'ları yer alıyor ışık tutması çok önemli" diyor.En iyi genç üniversiteler sıralamasında yer alan üniversiteler ve sıralamaları şöyle: Koç Üniversitesi: 55 Sabancı Üniversitesi: 89 Çankaya Üniversitesi: 101-150 Bahçeşehir Üniversitesi: 151-200 Bilkent Üniversitesi: 201-250 Özyeğin Üniversitesi: 251-300 İstanbul Medeniyet Ün: 301-350 Atılım Üniversitesi: 351-400 Necmettin Erbakan: 351-400 Sakarya Üniversitesi:351-400 Bezmialem Vakıf Üniversitesi: 401-500 Dokuz Eylül Üniversitesi: 401-500 Erciyes Üniversitesi: 401-500 Gebze Teknik Üniversitesi: 401-500 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: 401-500 Acıbadem Üniversitesi: 500+ İstanbul Medipol Üniversitesi: 500+ İzmir Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi: 500+ Başkent Üniversitesi: 500+THE'nın en iyi genç üniversiteler sıralamasında Anadolu'da eğitim veren bazı Türk üniversiteleri de girdi. O üniversiteler ve sıralaması ise şöyle: Düzce Üniversitesi: 251-300 Fırat Üniversitesi: 251-300 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 401-500 Karabük Üniversitesi: 401-500 Selçuk Üniversitesi: 401-500 Akdeniz Üniversitesi: 500+ Aksaray Üniversitesi: 500+ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: 500+ Bozok Üniversitesi: 500+ Bursa Uludağ Üniversitesi: 500+ Manisa Celal Bayar Üniversitesi: 500+ Çukurova Üniversitesi: 500+ Dicle Üniversitesi: 500+ Dumlupınar Üniversitesi: 500+ Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 500+ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 500+ Gaziantep Üniversitesi: 500+ İnönü Üniversitesi: 500+ Kırıkkale Üniversitesi: 500+ Kocaeli Üniversitesi: 500+ 19 Mayıs Üniversitesi: 500+ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: 500+ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 500+ Süleyman Demirel Üniversitesi: 500+ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 500+ Uşak Üniversitesi: 500+ Yeditepe Üniversitesi: 500+ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 500+