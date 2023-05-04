4.8 milyon çocuk depremden etkilendi

Türkiye genelinde uzman çocuk doktorları tarafından yapılan çalışma sonucunda ülkede 4,8 milyon çocuğun depremden etkilendiği ortaya çıktı. Çalışmanın sonucuna göre Türkiye'de her 5 çocuktan 1'i depremden psikolojik, fiziksel ya da sosyal olarak etkilendi. SABAH'a konuşan IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü ve IPA, çocukların doğal afetlerden 3 şekilde etkileneceğini vurguluyor. Bunlar; fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak oluyor. 6 Şubat depremlerinde bunların 3'ünü birden gördük. Burada en önemli konu psikolojik olarak etkilenmeleri. Çocuklardaki travma sonrası stres bozukluğu yaklaşık 6 ay kadar devam edebilmekte. Bizler 6 ay kadar çocukları gözlemlemek durumundayız" dedi.

ETKİLER ANİDEN ORTAYA ÇIKABİLİR

Hasanoğlu, çocuklarda sürecin 6 ay sonra bile kendini gösterebildiğini vurgulayarak, "Üzerinde durulan konu şu; çocuklardaki travma sonrası stres bozukluğu yaklaşık 6 ay kadar devam edebilmekte. Bir çocuk 2-3 ay geçtikten sonra 6 aya kadar bu travmaları yaşayabiliyor, aniden etkileri ortaya çıkabiliyor. Bundan dolayı hepimize çok görev düşüyor. Bu çocuklara en büyük destek psikolojik destek olmak'' diye konuştu.

OKULLARIN ÖNEMİ BÜYÜK

Depremden şu ana kadar yaklaşık 3 ay geçtiğini hatırlatan Hasanoğlu ''Üzerinde durmamız gereken önemli konu; çocuklara defalarca aynı konuyu hatırlatmamak. Bir çocuğun sürekli olarak deprem görüntüleri ile baş başa bırakılması aynı sahnelerin tekrar tekrar hatırlatılması değil, çocukların bir an önce hayata kazandırılması için onlara motivasyon, psikolojik olarak destek verilmesi şeklinde davranılması gerektiğini belirtiyoruz" bilgisini verdi. Bölgede okulların açılması ve eğitime devam edilmesinin çocukları için çok önemli olduğunu vurgulayan Hasanoğlu ''Çocukların travmalarını atlamaları için sosyalleşmeye ihtiyacı var. Deprem gündeminden uzaklaşmalılar, fiziksel hareketler yapamaları gerek, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle bir araya gelemeleri lazım. Bu anlamda da önemi büyük'' dedi.

DESTEKLERİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI

Yardımların da sürdürülebilir olması gerektiğini söyleyen Hasanoğlu ''Birkaç defaya mahsus şekilde çocukları psikolojik olarak destekleyip birden sahadan çekilirseniz orada bir boşluk yaşanır. Bu uzun dönemli bir iş, sürdürülebilir şekilde bu çocukların psikolojilerine destek vermek gerekiyor. Çocuklarda depremin psikolojik etkisi kaygı ya da kaygı bozukluğu şeklinde belli ediyor. Bu da kendini daha çok heyecanlanmaları, korkmaları, her gün yaptıkları aktivitelere devam edememeleri, istekli şekilde yaptıkları aktivitelerde geri kalma şeklinde gösteriyor" diye konuştu.