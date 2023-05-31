5. Sanayi Odaklı Öğrenci Projeleri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

MYO Müdürü Prof. Dr. Aksaker, elektrik elektronik teknolojisi, tekstil teknolojisi, makine ve coğrafi bilgi sistemleri bölümünden 52 projenin yarıştığını hatırlatarak dereceye giren öğrencilere başarılar diledi. AOSB Bölge Başkanlığı Müdürü Akpınar ise yarışmanın önemine dikkat çekerek, "2019'da ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmamız vesilesiyle gelecekte bu topraklarda bir şeyler inşa edecek zihinleri görmek çok değerli" dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz ise, "Üniversite-Sanayi işbirliğimizi biraz daha ileriye götürerek üniversite–sanayi ve toplum işbirliğine dönüştürmek hedeflerimiz arasında. Bilgiyi üretime dönüştürmek amacıyla bölge sanayisi ile geliştirdiğimiz işbirliği çalışmalarımız ve öğrencilerimizin öğrenimleri süresince sanayide geçirecekleri süreyi arttırmak için AOSB Müdürlüğü ve bünyesindeki işletmelerle protokollerimiz devam ediyor" dedi.

Yarışmada birincilik ödülünü "Kablosuz ses transferi" projesiyle Tolga Kocalar, "Konumsal paket tanıma" projesiyle Yusuf açıkgöz, Fahri Çetin'in projeleri ikincilik alırken, "Otomatik basınç ayarlı damlama sulama sistemleri denetleyicisi" projesiyle Sadettin Sefa Sallan, Rıfat Can Tufan ve Bedran Tüner'in projeleri de üçüncü oldu. Mansiyon ödülünü de "Elektrikli bisiklet" projesiyle Abdullah Tekin Kasap, Onur Hasan Tekin ve Hilmi Burak Şahin'in projeleri kazandı.