50 eserden oluşan Güzel Sanatlar Mart Sergisi

20 Nisan'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleşecek. Prof. Dr. Erdoğan Ergün, "Her ay, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde üretilen sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Tüm bu sergiler, katılımcılara farklı sanat disiplinlerini keşfetme ve deneyimleme fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün, toplumda sanata olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Sanatın evrensel dilini ve yaratıcılığın önemini vurgulayarak sanatı gündelik yaşamın doğal bir parçasına dönüştürme hedefiyle düzenlediğimiz sergimize tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.