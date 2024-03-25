54 bildiri sunumu, 5 çalışma atölyesi ve 100’ün üzerinde katılımcı katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi'nin de destek verdiği ICIER 2024, "Kapsayıcı Eğitim ve Erişilebilirlik" temasıyla düzenlendi. Yoğun bir katılımla yapılan ICIER 2024, KKTC'nin yanı sıra Türkiye, Kazakistan ve Çin'den alanın uzmanlarını bir araya getirdi.

Eğitimde kapsayıcılığın ve erişilebilirliğin önemine vurgu yapan konferansta alandaki en son araştırmalar, yenilikler ve etkili uygulama stratejileri tartışıldı. Kapsayıcı ve erişilebilir eğitimin öğrenciler ve toplum refahı üzerindeki etkisinin tartışıldığı ICIER 2024 kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen oturumlarda pek çok konu ele alındı.

Üç gün boyunca devam eden konferansta 54 bildiri sunumu ve 5 çalışma atölyesi 100'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirildi. Eğitim bilimleri alanında davetli konuşmacıların katıldığı konferansta birçok çevrimiçi sunum da yapıldı. Konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla; YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi'nden Dr. Gainiya Tazhina ve Beijing Pekin Eğitim Enstitüsü'nden Dr. Xiangling Zhang davetli katılımcı olarak çevrimiçi sunum gerçekleştirdi. Kapadokya Üniversitesi'nden Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Çakır ise konferansta "Güncel Sanatta Kapsayıcılık ve Sanat Eğitimine Yansımaları" başlıklı sunum yaptı.

Konferansın son gününde ise öğretmenlere, akademisyenlere ve öğretmen adaylarına yönelik beş farklı atölye çalışması düzenlendi. ICIER2024 kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen oturumlarda pek çok konu ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve halka açık gerçekleştirilen atölye çalışmalarında; "Kapsayıcı Eğitim için Stratejik Planlama", "Uygulamada Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim", "Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar ve Bilimsel Raporlaştırma", "Erişilebilirlik ve Eğitim", ve "Öğrenmede Bireysel Farklılıklar ve Öğretimsel Uygulamalar" başlıklı konular paylaşıldı.