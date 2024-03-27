55. TÜBİTAK 2204-A yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

55.TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finaline Zonguldak'tan 8 proje ile katılan öğrenciler; 3 alanda bölge birinciliği başarısı elde etti. Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanan öğrenciler; İl Millî Eğitim Müdürü Osman Bozkan ile iftar programında bir araya geldiler.

İl Millî Eğitim Müdürü Osman Bozkan, "Türkiye Yüzyılının inşasında gençlerimizin temellerini attığı bu başarı tohumları filizlenecek ve geleceğimizi şekillendirecek. Gençlerimizin üstün gayretleri ve proje danışmanı öğretmenlerimizin destekleriyle elde edilen bu başarı hem ilimizde hem ülkemizde örnek çalışmalar olarak gelecek nesillerimize de yön verecek. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknolojide yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyorum. Burada finalist olan projeleriyle derece elde eden öğrencilerimiz, Cumhuriyetimizin yeni Yüzyılında ülkemiz için çok faydalı buluşların mimarı olacaklardır, buna inanıyorum. Emeğin ve alın terinin başkenti olan ilimizin bilimde, teknolojide, edebiyatta ve diğer alanlarda ülkemizi temsil edecek, coğrafyamıza yön verecek şehirlerden biri olması için eğitim kadrolarımızla elimizden gelen çabayı gösteriyor, azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bütün imkânlarımızla yarınlarımızın mimarı olan kıymetli gençlerimizin her zaman destekçisi olacağız" dedi.

Bozkan, bölge finallerinde birincilik elde eden öğrencileri ve proje danışmanı öğretmenleri tebrik ederek, öğrenciler ve öğretmenlere hediyelerini takdim etti.