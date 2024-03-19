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Giriş Tarihi: 19.3.2024 09:37 Son Güncelleme: 19.3.2024 09:52

6. Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı

Yakın Doğu Üniversitesi, alanında ses getiren ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü iş birliği ile 6’ncısı düzenlenecek olan “Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı” 21-23 Mart 2024’te tarihlerinde gerçekleşecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
6. Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi'nin de destek verdiği konferansın açılış töreni, 21 Mart Perşembe günü, saat 14.00'te Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirilecek.

Kapsayıcı Eğitim ve Erişilebilirlik" temasıyla düzenlenecek olan konferans; KKTC'nin yanı sıra Türkiye, Kazakistan ve Çin'den alanında uzman konuşmacıları ve birçok akademisyeni bir araya getirecek. Eğitimde kapsayıcılığın ve erişilebilirliğin önemine vurgu yapacak olan konferansta alandaki en son araştırmalar, yenilikler ve etkili uygulama stratejileri tartışılacak.

Konferansta, Kapadokya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi'nden Dr. Gainiya Tazhina ve Beijing Pekin Eğitim Enstitüsü'nden Dr. Xiangling Zhang davetli katılımcı olarak sunum gerçekleştirecek.

Üç gün sürecek olan konferansın son gününde ise öğretmenlere, akademisyenlere ve adaylara yönelik beş farklı atölye çalışması düzenlenecek. Atölye çalışmalarını tamamlayan katılımcılara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi verilecek.

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6. Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı
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