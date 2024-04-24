60 bin liseli TEO’da yarıştı

Türkiye'de farkındalığı ve aidiyeti yüksek, dünya okuryazarlığına sahip gençler yetiştirmek hedefiyle yola çıkan Eğitimde 1 Adım Ötesi insiyatifi, ülke genelinde önemli bir programı daha hayata geçirdi. Yurt genelinde düzenlenen liselerarası bilgi yarışması Türkiye Entelektüel Oyunları'nın (TEO) ilk aşaması tamamlandı. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek, düşünme kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ilk aşaması, 20 Nisan Cumartesi günü 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takımın başvurduğu yarışmaya öğrenciler, Yunus Emre'den Martin Lings'e, Tolstoy'dan Amin Maalouf'a birçok değerli fikir insanının kitabını okuyarak hazırlandılar. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yapılan yarışmada Türkiye'nin ve dünyanın zengin düşünce mirasından seçilen 10 kitaptan sorumlu olan öğrenciler, muhakeme ve çıkarım yapma kabiliyetlerini de geliştirme fırsatı buldular. Her ilden il birincilerinin katılacağı yarı final 25 Mayıs'ta, final ise 26 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.Yarışmada, birinci olan takıma 100 bin TL, ikinci olan takıma 50 bin TL, üçüncü olan takıma 30 bin TL ödül verilecek. Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla 30 bin TL, 20 bin TL, 10 bin TL ödül verilecek. Türk Telekom, Turkuvaz Medya Grubu, Enstitü Sosyal gibi sponsorları olan TEO Liselerarası Bilgi Yarışması, gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimine destek olarak Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı hedefliyor.