650 kişi arasından seçildi Liseli Ekin CERN’e gidiyor

Kocaeli'de yaşayan lise öğrencisi Baran Ekin Canpolat, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarını yöneten araştırma kuruluşu CERN'in düzenlediği kampa dünyada başvuran 650 kişi arasında seçilerek kabul gördü. 26 Mayıs'ta İsviçre'ye gidecek olan Canpolat, bilim insanlarının yapacağı deneylerde yer alacak. Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Canpolat, CERN'in düzenlediği "CERN Solvay Student Camp"a tam burslu olarak kabul edildi. 60 öğrencinin kabul gördüğü kampa Türkiye'den sadece Canpolat seçildi.3 yıllık çalışmasının ardından CERN tarafından kabul edildiğimi söyleyen Canpolat, "Yaptığımız çalışmalarımızın hepsini belgelendirdik ve CERN'in iletişim mailine gönderdik. İngilizce sınavlarını da başarıyla bitirince bana sertifika verdiler. Bunun sonucunda da başvurumuzu yaptık. 3 yıldır yürüttüğümüz çalışmalar var. Konferanslar düzenliyoruz, bilim insanlarını davet ediyoruz, online seminerler veriyoruz. Bunun sonunda da emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Oradaki bilim insanlarından stem, mühendislik ve fizik alanlarından, atom altı parçacıkları hakkında bilgi alacağım. Ülkem adına da, kendim adıma da gururluyum. Hedefim tıp fakültesi okumak" diye konuştu.